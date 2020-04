Sierd van der Bij over de lockdown in Zuid-Afrika: "Ook de verkoop van sigaretten en alcohol is hier aan banden gelegd"

"Wij mogen niet klagen, wij hebben een vrijstaand huis met een tuin", vertelt Sierd van der Bij in het programma No yn Fryslân. "Voor mensen in een township is het veel lastiger, want die hebben die ruimte niet om binnen te blijven. Maar er wordt hier streng gecontroleerd en mensen die zich niet aan de regels houden worden beboet."

Verkoop sigaretten en alcohol

In Zuid-Afrika geldt een strenge lockdown, want ook de verkoop van alcohol en sigaretten is aan banden gelegd. "Dat is om te voorkomen dat mensen zichzelf verliezen in de drank als ze thuiszitten", legt Van der Bij uit. "De regering wil voorkomen dat mensen onnodig naar de winkel gaan, en sigaretten en alcohol wordt bestempeld als 'onnodig'."

Hard ingrijpen

Er zijn al een paar drankwinkels overvallen, weet Van der Bij. "Zelfs het leger wordt ingezet om de maatregelen te handhaven. Ik kom zelf wel eens in een township hier in de buurt, waar mensen in kleine hokjes wonen. Ik denk dat mensen in Fryslân een groter hok op de tuin hebben. Binnen deze townships gaat het leven gewoon door, net als altijd. Toch wordt er wel eens hard ingegrepen door de politie, die vindt dat mensen binnen moeten blijven. Maar die ruimte binnen is er niet."

Economie op de hersenen

Het gevaar is dat zulke townships een 'brandhaard' wordt voor de verspreiding van het coronavirus. "Daarom proberen ze ook alles op slot te houden. Maar het is nog afwachten hoe dat uitpakt. Bovendien ligt de economie volledig op de hersenen." Ook de Zuid-Afrikaanse Rand gaat qua waarde al naar onder, merkt Van der Bij. "Regelmatig valt de stroom hier uit. De luchtvaartmaatschappij staat op omvallen en er komt nog van alles achteraan. Het is maar te hopen dat veel industrie hier door kan gaan, zodat mensen hun baan behouden."

Positieve sfeer

Ook in de toeristische sector vallen harde klappen. "Er komen ook geen toeristen, terwijl Zuid-Afrika juist het land is dat het daarvan moet hebben." Maar iedereen blijft positief, merkt Van der Bij. "De sfeer is redelijk positief. De ANC, de partij van de president, heeft er sinds lange tijd niet zo goed voorgestaan.