NVM: Aantal huisbezichtigingen fors gedaald "maar er kan er maar één de koper zijn"

Het aantal aanvragen is met zestig procent gedaald ten opzichte van medio vorige maand, vertelt voorzitter Willem Donker van de NVM Fryslân. Voor elk huis zijn er nu nog vier à zes bezichtingen en daar zitten serieuze kandidaten bij. "En kan er maar één de koper zijn."

In de Randstad werken makelaars met videobezichtigingen. Dat slaat in Fryslân niet aan, volgens Donker. De Friese huizenverkoopsector probeert het gevaar op verspreiding van het coronavirus met spelregels voor bezichtigingen te voorkomen.

Deuren open

De kijkers moet uiteraard anderhalve meter afstand houden, bij ziekte gaat het niet door en kandidaat-kopers mogen met niet meer dan twee personen een woning komen bekijken. "Mensen die de kinderen thuis hebben, vragen soms of ze die mee mogen nemen, maar dat is niet toegestaan. En we vragen de verkopende partij de deuren zoveel mogelijk open te laten staan, zodat de kijkers zo weinig mogelijk hoeven aan te raken."

Toch kan het ook wel eens lastig zijn. "Mensen vergeten soms in al hun enthousiame afstand te houden. Dan glippen ze snel achter me langs om binnen te kunnen komen. En in een gang of op een trap valt het ook niet mee om afstand te houden. "

Over enkele weken meer duidelijkheid

Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of en hoeveel schade de huizenverkoopbranche heeft van de coronacrisis. Wel is het zo dat veel mensen afwachten en ook minder mensen hun huis te koop zetten. De gevolgen van een daling in inkomsten in het tweede kwartaal zijn pas te merken in het derde kwartaal. Over enkele weken zijn de gevolgen pas goed te zien, zegt Donker.