Mavo De Saad in Damwoude sluit de deuren

In 2019 werd het plan bedacht voor een fusie, waarmee de school in Damwoude langer open kon blijven. Nu dat plan van de baan is, valt het doel voor de laatste zelfstandige mavo in Fryslân. Directeur Jantine van der Kooij is erg teleurgesteld. "In het achterliggende jaar hebben we intensief met elkaar gesproken. Van beide zijden was er een positieve intentie om de samenwerking vorm te geven. Met deze lage instroom wordt helaas anders voor ons beslist."

Het schoolgebouw staat midden in het dorp, tegenover de Rabobank. Eerder al verkocht de Rabobank haar kantoor. Nu komt er waarschijnlijk opnieuw een groot gebouw te koop te staan.