GGD Fryslân: Drie coronapatiënten overleden en zes nieuwe besmettingen vastgesteld

Die gevallen komen onder andere aan het licht doordat mensen, met name zorgmedewerkers, getest worden in een speciale faciliteit in Leeuwarden. Die testfaciliteit is nu twee weken in bedrijf.

Volgens Everhard Hofstra van GGD Fryslân is er voldoende testcapaciteit in Leeuwarden. "We testen per dag tussen de 60 en 90 personen, voornamelijk zorgmedewerkers. We kunnen in principe meer dan 100 aan, maar dat aanbod is er op dit moment nog niet geweest. Dus vooralsnog kunnen we de vraag die er is, beantwoorden."

Mogelijke uitbreiding testbeleid

Dat het aanbod lager blijft dan de capaciteit, ligt aan het landelijk testbeleid over wanneer zorgpersoneel in aanmerking komt om te worden getest. Dinsdagavond maakt het kabinet een nieuwe corona-aanpak bekend. Hofstra kan zich voorstellen dat het testbeleid dan ook met andere groepen mensen worden uitgebreid. "Het kan dus best zijn dat we die testcapaciteit in de toekomst nog nodig hebben. Dat verwacht ik wel."