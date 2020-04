Klimaatverandering grote bedreiging voor trekvogels in Waddengebied

Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat er meer hittegolven ontstaan. Die leiden tot massale sterfte onder schelpdieren in de Waddenzee en die diertjes vormen nu juist het noodzakelijke voedsel voor trekvogels in het Waddengebied. Verder kunnen op lange termijn zandplaten verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Er zal nu gekeken worden naar een pakket van maatregelen die de vogels betere bescherming moeten bieden.