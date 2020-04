Landschapsbeheer Fryslân telt aantal broedvogels in houtwallen

Het is zaak om tijdens goede weersomstandigheden het land in te gaan. Als het te hard waait, kun je de vogels niet horen. "Ik doe het meeste op basis van het geluid", zegt Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Fryslân. Op een dag gaat Tuinstra langs zo'n tien tot twaalf houtwallen om te kijken welke broedvogels er hun nest bouwen. "Dit is de gekraagde roodstaart", zegt Tuinstra als hij het opvallende geluid van dit vogeltje hoort. "Dat is een soort die met name voorkomt in de Noardlike Fryske Wâlden."