Studenten Friesland College willen ook na de coronacrisis graag online lessen volgen

Uit de enquête onder ruim 1200 studenten en 400 docenten blijkt dat beide partijen positief zijn over het online onderwijs. "De studenten geven aan bijvoorbeeld twee dagen in de week online les te willen krijgen", vertelt Jan Dijksma fan it Friesland College. Dijksma is daar blij mee, want het geeft volgens hem aan dat de school op dit moment goed bezig is.

Positieve reacties

Studenten zijn vooral erg te spreken over het directe contact dat ze nu online hebben met de docenten. Dijksma: "Ze geven aan nu veel vaker een één op één gesprek te hebben met hun coach. Welliswaar via een scherm, maar het is een stuk makkelijker om dat soort gesprekken nu te voeren." Naast de enthousiaste reacties zijn er ook veel studenten die aangeven dat ze zo snel mogelijk weer terug willen naar de oude situatie. Dijksma: "Een kwart van de deelnemers van de enquete wil weer gewoon les krijgen. Ze missen vooral de sociale contacten."