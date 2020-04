Fryslân fan Boppen vanaf maandag ook met GPS-tracker te volgen

Het project 'Fryslân fan Boppen' begint met de GPS tracker, omdat vorige week niet goed duidelijk was wanneer de drones over zouden komen. Mensen stonden soms uren te wachten en naar de lucht te kijken. Projectleider Lieuwe Krol legt uit hoe dat kan. "We hebben vorige week ervaren dat we zo nu en dan uitlopen op sommige plekken. Er is zo veel te zien in de dorpen, dat we langer bezig zijn met de drone. Dan is het vervelend voor andere dorpen, waar we later komen. Met de GPS-trakcer kunnen mensen precies zien waar we zijn en wanneer ze naar buiten moeten."

Teleurstelling voorkomen

Krol is zeer te spreken over alle aanmeldingen die hij krijgt. "Het is overweldigend wat mensen allemaal aanmelden qua projecten. Dat maakt dat we soms langer bezig zijn met de drone. Mensen moeten dan lang wachten." Toch krijgt de projectleider ook heel veel positieve reacties. "We krijgen heel veel complimenten. Mensen vinden het mooi dat we dit project zijn gestart. Het brengt weer wat reuring en er is weer wat te doen in het dorp, zeggen veel mensen."

Afstand bewaren

De politie heeft ook contact gehad met de projectleider over de coronamaatregelen. "Wanneer de drone overvliegt, gaan mensen naar buiten en staan ze met te veel bij elkaar. Dat is natuurlijk niet wat wij willen. Blijf daarom zo veel mogelijk in je eigen tuin en houd in ieder geval anderhalve meter afstand wanneer we langskomen."