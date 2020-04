Werk aan kaden Langweerder Wielen uitgesteld vanwege broedende buizerd

Uit een schouw van medewerkers van Wetterskip Fryslân bleek echter dat er een buizerd aan het broeden was in de Langweerder Wielen. Om deze roofvogel niet te storen, is het werk uitgesteld tot eind juni of begin juli. Dat is volgens het Wetterskip in goed overleg gegaan met de aannemer. Het werk op het water kan wel gewoon doorgaan.