LIVEBLOG: Veiligheidsregio Fryslân kijkt vooruit op persconferentie kabinet

Provinciale Staten praten woensdag over een actieplan om de Friese toeristische bedrijven door de coronacrisis te helpen. Door de coronamaatregelen bestaat volgens Statenlid Jaap Stalenburg (PvdA) het risico dat meer dan de helft van alle bedrijven omvalt. "Dat is een probleem van de hele mienskip. We moeten zien dat we dat voorkomen", zegt Stalenburg.

De provincie zal nu de banken vragen om de bedrijven meer tegemoet te komen. "We horen van ondernemers dat het heel moeilijk voor ze is om met de banken in gesprek te komen. Daar ben ik erg van geschrokken." Een beroep op de banken van het provinciaal bestuur zou voor meer bereidwilligheid bij financiers moeten zorgen, want de provincie heeft zelf geen geld om horeca, campings en botenverhuurders te redden. "De provincie kan wel het oliemannetje zijn om de bedrijven te helpen waar dat kan", zegt Stalenburg. Het actieplan toerisme is een initiatief van PvdA, VVD, ChristenUnie en D66.