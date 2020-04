LIVEBLOG: Friese woningmarkt heeft wel last van coronacrisis

Even wandelen of op de fiets in plaats van met de bus. Veel mensen passen hun manier van reizen aan in de coronatijd. Met name het thuiswerken heeft voor veel minder reizigers gezorgd. Dat kan in de toekomst wel eens zo blijven, verwacht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Uit hun onderzoek geeft twintig procent van de ondervraagde mensen aan dat ze meer willen wandelen of fietsen in de toekomst. Bovendien zegt 25 procent dat ze minder willen vliegen.