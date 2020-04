LIVEBLOG: "Corona-app niet gevaarlijk voor onze privacy"

De corona-apps die gemaakt worden in opdracht van het ministerie van VWS zijn niet gevaarlijk voor onze privacy. Dat zegt Wouter Slotegraaf van appbouwer Freed uit Surhuisterveen. Mensen hoeven niet bang te zijn voor hun privacy wannneer ze de app op de telefoon zetten. Volgens Slotegraaf is het voor de privacy veel beter wanneer mensen zich bewust zijn van wat andere apps allemaal aan gegevens verzamelen, zoals Facebook, Instagram of Twitter.