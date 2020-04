Record aan bijen gezien bij Nationale Bijentelling

"De resultaten wijzen erop dat het zeker niet slecht gaat met bijen in de stedelijke omgeving. De aandacht van bewoners en gemeenten voor bijen lijkt te helpen", zegt Vincent Kalkman, entomoloog bij Naturalis en betrokken bij het bijenonderzoek.

Volgens een andere onderzoeker, Koos Biesmeijer van Naturalis, heeft de lockdown in verband met het coronavirus effect gehad op het aantal mensen dat meedeed aan de telling. "Uit heel Nederland zijn resultaten binnengekomen. Dat is precies wat je als onderzoeker wilt. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen noord en zuid, of stad, dorp en platteland."