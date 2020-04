Stichting 'Let's Do It' voor kinderen van Chris de Wagt

"Het is een stichting voor de kinderen. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor de kinderen. Uit naam van Chris", vertelt Sandor van der Heide over hun initiatief. "Chris is er natuurlijk niet meer bij als de kinderen gaan studeren, maar het is onze bedoeling de kinderen toch te laten studeren dankzij Chris."

Toen Chris op zijn ziektebed lag, heeft Sandor het Chris en zijn vrouw Mariëlle verteld. "We hebben het samen besproken en dat was voor ons allemaal best emotioneel. Maar ze vonden het ook een mooi initiatief. Toen hebben we gezegd: wij regelen alles, als je iets niet wilt, geef het maar aan", aldus Van der Heide. Chris heeft toen zelf nog de naam van de stichting bedacht. "Let's do it was zo'n beetje zijn lijfspreuk."