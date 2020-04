App-bouwer Surhuisterveen: corona-app minder gevaarlijk dan sociale apps

Volgens Slotegraaf werkt de app met het principe dat het toestel waar de app op zit een ander toestel in e omgeving herkent aan een code. Als een toestelbezitter het virus heeft, kan hij dat melden. Andere mensen kunnen dan zien of ze bij deze patiënt in de buurt zijn geweest. Maar ze zien niet de naam of andere gegevens van de patiënt. Alleen de code.

Sociale apps

Andere apps zoals Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp verzamelen veel meer gegevens van gebruikers, zegt Slotegraaf. Mensen hoeven daarom niet bang te zijn voor hun privacy als ze de app op hun telefoon zetten. Volgens hem is het voor de privacy veel beter dat mensen zich er van bewust zijn wat andere apps allemaal aan gegevens verzamelen. Als een gebruiker van de app deze weer van zijn telefoon af haalt, zijn alle gegevens ook weg.

Het kabinet heeft zeven app-bouwers uitgezocht om de corona-app te leveren. Zij moeten meedoen aan een pitch die online is te volgen. Freed doet niet mee aan deze strijd. Het bedrijf had zich wel ingeschreven om expertise te leveren, maar daar kwam geen reactie op.