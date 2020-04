Friese zorgmakelaar biedt diensten gratis aan

Onder druk

De zorginstellingen staan erg onder druk, en na vier weken crisis begint er meer ziekteverzuim te komen, de druk is erg hoog, vooral in de Randstad. Aan de andere kant zitten er veel mensen uit de horeca en ook studenten op dit moment zonder werk. Ook daar proberen ze te kijken of die bemiddeld kunnen worden naar werk in de zorg.

Het aantal mensen dat het bedrijf bemiddeld is nog beperkt, er kunnen nog wel meer mensen bij om te bemiddelen.

Overleven

Het jonge bedrijf moet ook vol aan de bak om te overleven. Toch is Kingishi positief over de toekomst. Hij hoopt ook uit te breiden op termijn. Nu heeft het bedrijf kantoren in Leeuwarden, Oudeschoot, Amsterdam en Utrecht.