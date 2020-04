Update GGD Fryslân: opnieuw 3 mensen overleden, totaal 449 mensen besmet

GGD Fryslân heeft bekendgemaakt dat er sinds zaterdag drie nieuwe patiënten zijn overleden aan het coronavirus binnen de provincie. Daarmee komt het totale aantal mensen dat in Fryslân overleden is op 45. Daarnaast zijn er elf nieuwe personen bijgekomen die positief zijn getest op het virus, dat zijn er nu totaal 449. Het aantal mensen in het ziekenhuis is met één afgenomen en staat nu op 60.