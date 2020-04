'Rifka' staat nog op het huis in Koudum

Rebecca is, evenals zoveel Joodse kinderen, vanuit Amsterdam over het IJsselmeer naar Fryslân gesmokkeld. Willem de Boer reed met zijn paard en wagen naar Molkwerum en Stevoren en bracht diverse kinderen in veiligheid. Kleindochter Antje Talsma-Broersma uit Kodum wist niet hoeveel, maar heel wat. Rebecca (of Rifka, zoals ze toen werd genoemd) bleef bij Willem en Antje.

Een meisje met zwart haar en donkere ogen, heel anders dan de eigen dochters. "Maar Rebecca was als een dochter voor hen," vertelt Antje. "Het verhaal van Rebecca blijft leven in de familie. Het is ook mooi dat de geschiedenis nog in beeld is op de gevel van het huis aan de Swartewei."