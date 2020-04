LIVEBLOG: veel boetes voor jongeren, keuze erfgoedstatus koloniën uitgesteld

De zogenoemde 'Koloniën van Weldadigheid' moeten nog even wachten op een besluit of ze werelderfgoed worden of niet. Dat komt door de coronacrisis, daardoor maakt het comité voorlopig nog geen besluit. Eén van de vijf kolonies is die van Frederiksoord, voor een deel in Weststellingwerf.

Normaal gesproken zou het comité in juni bijeenkomen in het Chinese Fuzhou om te praten over de Nederlandse en Belgische kolonies. Maar door het coronaviris is dat voorlopig even uitgesteld.