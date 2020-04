Koloniën van Weldadigheid: besluit werelderfgoedstatus door corona uitgesteld

Normaal gesproken zou het comité in juni bijeenkomen in het Chinese Fuzhou om te praten over de Nederlandse en Belgische kolonies. Maar door het coronaviris is dat voorlopig even uitgesteld. In 2018 werd bekendgemaakt dat de kolonies werelderfgoedwaardig zijn, maar dat er nog wel beter moet worden uitgelegd waarom de kolonies uniek zijn. Het gaat om Wortel in Vlaanderen en Frederiksoard, Wilhelminaoord (Oostvierdeparten Noordwolde) en Veenhuizen in Nederland.