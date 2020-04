Politie Leeuwarden deelt weer coronaboetes uit aan nachtbrakers

Aan de Keidam heeft de politie om 2.30 uur drie personen in een auto aangehouden. De inzittenden vormden geen gezin, daarom hebben alle personen en boete gekregen vanwege de corona-noodverordening.

Later in de nacht kreeg de politie een melding over geluidsoverlast. Dat gebeurde omstreeks 5.15 uur aan de Victoriestraat. Daar werden vier mensen in een woning aangetroffen. De personen wilde de deur echter niet openen, daarom heeft de politie de deur uiteindelijk zelf maar geopend. Alle aanwezigen hebben een boete van 390 euro gekregen, omdat ze met te veel mensen bijeen waren en onvoldoende afstand bewaarden.