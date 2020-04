Drankrijder ontsnapt bij St.-Annaparochie, maar wordt gepakt met nat pak

De bestuurder van de auto kreeg op de Van Harenstraat een stopteken van de politie. Men bezocht een blaastest bij de persoon af te nemen, maar dat mislukte. Toen rende de bestuurder ineens weg. De politie probeerde de persoon weer te pakken, die door diverse bosjes en sloten sprong. De persoon kon uiteindelijk met een nat pak worden aangehouden.

Op het politiebureau bleek dat de bestuurder meer dan drie keer te veel had gedronken dan toegestaan. Het rijbewijs van de persoon is daarom in beslag genomen.