Graffitikunstenaars maken ode aan vissers en de zee bij Lauwersoog

Het kunstwerk wordt woensdag gemaakt, dat is via Webcam-Lauwersoog op internet te volgen. Deze mogelijkheid is opgezet omdat er vanwege het coronavirus geen mensen bij mogen zijn.

Mens en natuur

'Pipsqueak was here!!!' bestaat sinds 2001 en de kunstenaars onder deze naam houden zich bezig met professionele streetart. Vaak gaat hun kunst over de natuur en hoe de mens daarmee omgaat. In de schilderingen zijn vaak jonge meisjes in een bevreemdende wereld te zien.

Vissersvrouwen

In het kunstwerk bij Lauwersoog komen ook meisjes: deze figuren worden gebaseerd op kinderfoto's van drie bekende vissersvrouwen: Barbara Holierhoek, Sarah Verroen en Barbara Rodenburg-Geertsema. Holhierhoek is voorzitter van vissersverenigingen Ons Belang uit Harlingen en Hulp in Nood uit Lauwersoog. Ook heeft ze als voormalig bestuurslid van de Nederlandse Vissersbond veel betekend voor vissers. Verroen werkt bij VisNed, dat opkomt voor de kottervisserij, en heeft zich ingezet voor verbinding tussen landbouw en visserij. Rodenburg-Geertsma is zelf visser, heeft een visrestaurant en probeert duurzame visserij te steunen.