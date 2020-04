Politie haalt Friese jongeren met arrestatieteam uit bos

Een getuige had bij de politie melding gemaakt van een verdachte situatie in het bos. Na de melding zette de politie het bos af, en ging met een arrestatieteam op zoek naar de verdachten. Daarbij vond de politie een auto, waar de vier personen uit De Fryske Marren inzaten. Het gaat om een man van 22 jaar, twee mannen van 20 jaar en een meisje van 16 jaar.

In de auto trof de politie verschillende luchtdrukwapens aan. Volgens de verdachten waren ze op jacht in het bos. Het Openbaar Ministerie zoekt dat nu uit. De vier krijgen in elk geval een boete, omdat ze met vier personen in een auto zaten. In verband met het coronavirus mag dat op dit moment niet.