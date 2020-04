Fryslân fan Boppen: dit zijn de routes van volgende week

Eerste Elfsteden-etappe

Maandag 20 april doen we de eerste Elfsteden-etappe. Wij filmen in plaatsen van Leeuwarden tot Stavoren. We doen dat met drones, die regelmatig uit de lucht moeten, bijvoorbeeld voor een nieuwe accu. Daarom filmen we niet de hele Elfstedenroute, maar alleen in de plaatsen die in onderstaand schema staan. Wij vliegen met drie teams, die ieder een deel van de route filmen.

Het eerste team vliegt van Leeuwarden (MCL, Huizum, Huizum-West, Vossepark), Weidum naar Scharnegoutum. Team twee vliegt van Sneek (Noordoosthoek, Bomenbuurt, Binnenstad, Lemmerweg-West), IJlst naar Woudsend. Team drie vliegt van Sloten, Balk, Galamadammen, Warns naar Stavoren.