VIDEO: twee jonge zeearenden bij Koudum

It Fryske Gea maakte het goede nieuws bekend. Twee maanden geleden kwamen de zeearenden terug naar Koudum. De eieren zijn eind februari gelegd en de jongen zijn er waarschijnlijk op 7 of 8 april uit gekropen. De jongen blijven tot eind juni op het nest. De roofvogels komen oorspronkelijk uit Duitsland en nestelen sinds 2017 in Koudum in een gebied dat door It Fryske Gea wordt beheerd.

Bij de locatie van het nest van de zeearenden mogen geen mensen komen. It Fryske Gea wil voor de vogels de rust bewaren, dat is nodig om de jongen goed groot te brengen.