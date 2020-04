Goed weer voor Nationale Bijentelling: Omrin hoopt op veel deelnemers

"Wij hebben een oproep gedaan om mee te doen aan de Nationale Bijentelling. De eerste 50 deelnemers krijgen een bijenpakket. Dat moesten wij al gauw opschroeven naar 200. In het bijenpakket zit bloemenzaad, zonnebloemzaad, een bijentelgids en -formulier. Alles wat er nodig is," zegt Jan Bergsma van Omrin.

Omrin is sinds 2019 aangesloten bij het 'Bijenpact' van Silence of the Bees. De organisatie steunt de bijentelling en heeft ook een fotowedstrijd uitgeschreven voor de telling.

Tellen tussen 11.00 en 16.00 uur

Bergsma legt uit wanneer mensen het beste kunnen tellen: "Als de zon aardig fel is, dat is het beste. Dus tussen 11.00 en 16.00 uur. Een half uur is genoeg om zicht te krijgen op het aantal bijen in de tuin of op het balkon. Deelnemers kunnen een bijentelgids gebruiken. Het is soms lastig, maar het blijft ene kwestie van goed kijken."

Bijensoorten bedreigd

Afgelopen jaar zijn er in Nederland 54.000 bijen geteld. De telling wordt georganiseerd omdat de helft van de bijna 360 bijensoorten in het land wordt bedreig, terwijl veel gewassen afhankelijk zijn van deze beestjes. Naturalis hoopt als een van de organiserende partijen dat veel mensen meedoen, nu veel Nederlanders toch aan huis zijn gebonden door de coronacrisis.