Personeel van kindercentrum De Torteltuin laat met een lipdub zien hoe het moet

Volgens leidster Dieuwertje de Goede weten de kinderen wel hoe het moet, maar wat extra steun is volgens haar niet verkeerd. "Deze tijd is voor volwassenen al heel erg verwarrend laat staan hoe het voor kinderen is. We willen het toch ook op een leuke manier overbrengen. Ze zijn al de hele dag aan het handen wassen, dus nu even wat ludieks tussendoor."

Bekijk hieronder de lipdub: