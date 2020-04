De Wylde Swan vecht zich een weg naar Europa: "Twee vogels gezien"

Christophe Meijer van De Wylde Swan vertelt: "Het schip is vertrokken van Saint Lucia, toen hebben ze drie weken naar de Azoren gezeild en mochten ze niet van boord. Ze varen nu door en het is wel werken momenteel. Dat heeft te maken met dat ze windkracht 7 tegen hadden, dan gaat het enorm tekeer op de Atlantische Oceaan. Er wordt met man en macht gewerkt om het schip in Harlingen te krijgen. Maandag geen we echt niet halen, het wordt echt wel vrijdag of zaterdag."

Romantisch

En dan is er ook nog het schoolwerk. Meijer: "De leerlingen doen mee aan een lesprogramma, dat loopt gewoon door. Als de natuur tegenzit en je vertraging oploopt, dan is dat voor ons ook weer lesmateriaal. Er is veel media-aandacht voor, dat is voor ons ook wel even wennen." Dat geldt ook voor de ouders. "De ouders wisten natuurlijk van tevoren al dat het veilig was en dat gevoel hebben ze nog steeds. Het is veiliger dan iedere dag op de fiets naar school gaan. En het contact heeft ook wel iets romantisch, ze schrijven brieven."

Kleine wereld

Maar langzaamaan komt De Wylde Swan dichterbij: "Het schip vecht zich richting Europa. Vanmorgen kreeg ik een bericht over hun kleine wereld. Ze schreven: we hebben twee vogels gezien. Dat betekent dat er land in zicht komt. Ze zijn zo'n 400 kilometer van Brest af, dus het Europese continent is in zicht."