Zorgen over sport in Smallingerland: velden ONT in Opeinde leeg door corona

Voorzitter Jeen Visser van voetbalvereniging ONT zegt dat sportpark Douwekamp in Opeinde wel in de knel komt. "We gaan er vanuit dat we het seizoen niet afmaken, en trainingen zullen er ook niet vele zijn. Dan missen we toch tot juni zo'n 30 tot 35 procent van onze inkomsten ieder jaar. We hebben een eigen kantine. Dat is een substantieel aandeel van onze totaalomzet. Dus financieel is het een aderlating."

Onwezenlijk

Opeinde heeft wel een grote vereniging. "We hebben ruim 650 leden. Daarvan spelen er zo'n 40 teams iedere zaterdag. Normaal is het op zaterdag erg druk, buiten en binnen. Het is onwezenlijk. Maar wij zijn niet bang. Er zijn wel zorgen, want we liggen al 4-5 weken stil. Maar angst hebben we ook weer niet. Wat meer een uitdaging is: hoe krijg je iedereen weer gelijk uit de startblokken, en thuis van de bank."

Geen kantine, wel huur

Er komen geen inkomsten uit de kantine, maar er moet wel huur voor de velden betaald worden. "Naast de overheidstoezeggingen hebben we als sportverenigingen van Smallingerland een brief naar de burgemeester gestuurd om de huur voor het tweede deel van het seizoen voor de velden die we nu niet gebruiken ook niet te belasten. De accommodatie is van ons zelf. We hebben nog geen reactie gekregen, maar we hebben er wel vertrouwen in dat we een tegemoetkoming krijgen van de gemeente."

Visser blijft hoop houden. "En misschien kunnen de noordelijke provincies weer wat eerder beginnen omdat dit gebied wat minder is getroffen."