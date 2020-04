Oplevering nieuwe brandwachtkazerne Harlingen

Net wat meer dan een jaar geleden hebben burgemeester Roel Sluiter en Wim Kleinhuis als directeur van de Veiligheidsregio Fryslân voor de overdracht van de grond getekend. In juni kon de eerste paal de grond in.

De nieuwe kazerne is duurzaam en circulair gebouwd, het gebruikt geen gas en juist wel elektriciteit. Het pand is ontworpen door JOUS Architecten uit Joure en is gebouwd door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma en Mensonides Installatie.