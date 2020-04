Onbekenden breken oorlogsbunkers op Schiermonnikoog open

De afgelopen dagen zijn op Schiermonnikoog bunkers opengebroken. Dat meldt de politie op het eiland. Het is duidelijk dat er mensen in de opengebroken bunkers geweest zijn. Volgens de politie is het gevaarlijk om in de afgesloten bunkers te komen. Er zou instortingsgevaar zijn en de hoogteverschillen in de bunker zijn in het donker moeilijk in te schatten.