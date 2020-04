Robbie bekeek de wereld door een luchtrooster

David Sealtiel is in maart 80 jaar geworden, hij woont in Israël. Het is augustus 1942 als hij als jongetje van twee jaar in een koffer vanuit de Hollandse Schouwburg wordt gesmokkeld. Zijn vader is dan al naar kamp Westerbork. Zijn moeder is zwanger en mag de bevalling afwachten. De kleine David (of Robbie, zoals hij genoemd wordt, want David klinkt te Joods) wordt in het geheim met de boot van Amsterdam naar Lemmer gebracht en krijgt onderdak bij de familie Bronger in de Gysbert Japicxsstraat in Leeuwarden.