Ook rook- en stookverbod op Vlieland vanwege droogte

Vrijdag werd ook al bekend dat de gemeente Schiermonnikoog een rook- en stookverbod afkondigt. Ook open vuur, zoals een barbecue of kampvuur, is verboden. Als het weer wat minder droog wordt, trekt Schiermonnikoog het verbod weer in. Dit gebeurt dan wel in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân. Eerder kondigde ook Terschelling al een verbod af.

In sommige gemeenten op het Friese vasteland geldt eveneens een rookverbod in natuurgebieden.