Gemeente Heerenveen wil groener en toekomstbestendig worden

De gemeente heeft zo'n tien projecten bedacht om de gemeente groener te maken, bijvoorbeeld het mogelijk maken van geveltuintjes, het overgaan op biologisch bermbeheer, het 'vergroenen' van het centrum en de bedrijventerreinen en het zorgen voor genoeg nestkastjes.

Meedenken

Naast deze projecten worden ook bewoners, ondernemers, organisaties en scholen gevraagd om mee te denken over de 'vergroening' van de gemeente. "Er zijn al heel veel mooie ideeën. We proberen altijd vooral samen te brengen en ook te ondersteunen. We hebben er zelf vaak ook wat aan", zegt Broekhuizen.

"Een mooi initiatief is bijvoorbeeld van de vogelwachten. Die hebben 00 nestkastjes opgehangen voor koolmezen. Daar werken wij hand in hand aan mee, want die koolmezen eten de eikenprocessierups. Die zijn wij juist zo hard aan het bestrijden. Dus we kunnen daar ook gewoon heel veel samen optrekken", aldus de wethouder.

Coronatijd

Door de coronamaatregels is het nu natuurlijk moeilijk om sommige projecten te starten. "De uitvoering hiervan gaat ook de komende drie jaar plaatsvinden, dat hoeft niet allemaal de komende weken. Er komt straks ongetwijfeld een periode waarin we weer meer van dit soort dingen actief kunnen doen en het ook met de mensen ter plekke kunnen bespreken. Voor nu is het mooi op papier en daar gaan we straks handen en voeten aan geven", aldus Broekhuizen.