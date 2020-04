Omrop TIP: deel 1 van 'Underdûkt yn Fryslân'

Met name in de dorpen werden veel onderduikers ondergebracht. Bijna iedereen wist wel waar ze zaten; het was een geheim dat werd gedeeld. Deel 1 van 'Underdûkt yn Fryslân' gaat over de smokkelroutes van Joodse kinderen van Amsterdam naar Fryslân. Een van die kinderen was Lea Tropp. Zij kwam als meisje bij een bakkersfamilie in Abbega terecht. Met haar onderduikzusjes Klaske en Annie vertelt ze over deze tijd. Op de foto hieronder houdt Lea de arm van haar pleegmoeder vast.