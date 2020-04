Jeugdzorg Friesland: "De zorg wordt niet minder, maar wel anders"

Veel wordt opgelost met videobellen. Zo zien we mee bij een sessie van Wytse en Saskia, die geholpen worden door therapeut Mirjam Nederhoed. Via een videoverbinding leggen ze contact. "Natuurlijk mis je wel de persoonlijke contacten, maar eigenlijk werkt dit ook prima," zegt Nederhoed. "In het begin was het even wennen, wij moesten de zolderkamer even opnieuw indelen, maar verder werkt het goed."

Haar cliënten kunnen dat bevestigen. Wytse: "Het went heel vlug, het is al heel gauw gewoon." Zijn vrouw deelt zijn mening. "Al mis in soms wel even het persoonlijke contact. en dat moment dat je naar haar kantoor rijdt en het met elkaar er eerst even over hebt." Volgens de therapeut, gespecialiseerd in PMTO, een werkwijze die is overgenomen uit Amerika, werkt het videobellen ook goed. "Wij weten dat ze in Canada dit al veel vaker doen en dat wij ook leren, dat het mogelijk is om op deze manier door te gaan. Het missen van het fysieke contact valt dus mee."

Jeugdzorg levert niet in aan kwaliteit

"We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de zorg doorgaat," zegt Janneke Majoor, directeur behandelzaken van Jeugdhulp Friesland. "In eerste instantie kijken we: Kunnen we rekening houden met de corona-maatregelen? Lukt dat niet, dan gaan we gewoon naar gezinnen toe, komen kinderen gewoon bij ons op de groep of naar een gezinshuis. Het gebeurt niet dat bijvoorbeeld ouders hun kinderen niet kunnen zien."

Zo is de situatie in de jeugdzorg toch anders dan bijvoorbeeld verpleeghuizen voor ouderen, waar kinderen hun ouders niet kunnen zien. "We nemen natuurlijk de maatregelen in acht. Het is constant balanceren. Als we zien dat een kind er zo onder leidt, dan proberen we toch zo creatief mogelijk te zijn. Even in de buitenlucht. Alles op maat. Het is niet zo dat we steeds zeggen: Kom maar binnen. Ook in deze is het zo: De kinderen worden maar één keer oud. Ze worden maar één keer groot, er is maar één keer de kans voor dat ze zich ontwikkelen tot een volwassene en dat is nu. Corona of geen corona. En dus moeten we alles op alles zetten ze te helpen."