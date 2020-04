LIVEBLOG: 438 mensen positief getest, 61 patiënten in Friese ziekenhuizen

De eigenaar van een café in de gemeente Leeuwarden dat gewoon open was, is vrijdagavond op de bon geslingerd. Dat meldt de horecapolitie op Twitter. In verband met de privacywetgeving maakt de politie niet bekend om welk café het gaat.

De politie had een tip binnen gekregen dat een café in de gemeente Leeuwarden gewoon open zou zijn. Toen de politie dat controleerde, bleek dat dit inderdaad het geval was. De eigenaar van het café heeft een boete gekregen van 4.350 euro. de mensen die aanwezig waren hebben geen boete ontvangen, omdat de ondernemer verantwoordelijk is, zegt de politie.