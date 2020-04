Grote loods mechanisatiebedrijf Akkrum in lichterlaaie

De brand ontstond net na vier uur. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend, maar er moesten meerdere brandweerkorpsen ter plaatse komen om het vuur uit te krijgen. De loods was zo'n 20 bij 30 meter groot.

In de loods was aan de voorkant een showroom en aan de achterzijde een werkplaats. De loods is volledig verloren gegaan.