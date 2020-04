'Cliënten weigeren zelf thuiszorg uit angst voor coronavirus'

Ook bij Het Friese Land krijgen minder mensen zorg, maar dat is helemaal op verzoek van de cliënten zelf, zegt bestuurder Klaas Kuilman. "De suggestie wordt gewekt alsof schalen wij zelf de zorg af. Dat is niet het geval. Het gebeurt wel dat cliënten zelf aangeven: uit angst hoef ik geen zorg. En wat je ook ziet is dat veel mensen nu thuis zijn en zeggen: die zorg kunnen we nu zelf wel even doen."

Bij Het Friese Land zijn er nu tien procent minder cliënten, dus heeft de organisatie ook minder omzet. "Tien procent van onze omzet, dan het je het over vijf miljoen als het een jaar lang zou zijn. Dat zijn flinke bedragen en dat is nog los van wat we uitgeven aan beschermende maatregelen. Normaal geven we daar in een jaar zo'n vijfduizend aan uit, dat is een bedrag dat nu in de tonnen loopt", zegt Kuilman.

Zeventien miljoen deskundigen

Of de maatregelen van het kabinet goed of goed genoeg zijn, wil Kuilman niet zeggen. "Het lijkt een beetje op voetbal: als je niet uitkijkt heb je zeventien miljoen deskundigen op dit gebied. We houden ons gewoon aan de richtlijnen van het RIVM, daar zitten de deskundigen", zegt Kuilman.

"Je kan er eindeloos over discussiëren of het wel of niet goed is, maar je moet ook gewoon zeggen: dit is het beleid, zo volgen we het."