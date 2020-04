Schilderij "Leliën" van Jan Mankes ontdekt: "Alles klopt"

Een vrouw meldde haar met het schilderij 'Leliën' bij museum MORE in Gorssel in Gelderland, dat veel werk van Mankes heeft. Ze heeft het uit een erfenis gekregen. Voor directeur Ype Koopmans was het een grote verrassing, want hij kende het werk niet. Toch was hij er zeker van dat het om een Mankes ging. "Het hele handschrift klopt. De signatuur, de verfbehandeling, de manier van inlijsten, alles klopt. Er kan geen twijfel over bestaan. Zoals ze in Engeland zeggen: it was written all over."