Einde aan langlopend parkeerconflict in Harlingen

Van Meurs verzorgt sinds 1992 het langparkeren aan de Harlingerstraatweg en een parkeergarage onder de Waddenpromenade. De laatste jaren kregen de twee partijen een conflict, onder anderen over de vergoeding. Na een zitting bij de rechtbank hebben de gemeente en Van Meurs afgesproken om een oplossing te zoeken. Ze hebben die oplossing nu in overeenkomst vastgelegd. Er wordt niet bekendgemaakt wat er precies afgesproken is.