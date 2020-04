Leeuwarder (46) aangehouden omdat hij zich niet aan contactverbod hield

Volgens het Openbaar Ministerie is de man tussen april 2019 en januari 2020 verschillende keren in de clubhuizen geweest en heeft hij contact gehad met andere Hells Angels.

De man heeft nog een strafrestant van 1699 dagen, zo'n 4,5 jaar. Hij is vrijdag voor de rechter-commissaris verschenen. Die heeft besloten dat de man vooralsnog vast blijft zitten. De rechtbank bepaalt later of de man die 1699 volledig uit moet zitten.

Veroordeeld in Noorwegen en Finland

De man werd in 2011 in Noorwegen verdeeld tot een gevangenisstraf omdat hij 20 kilo amfetamine geïmporteerd had. En in 2012 is er in Finland veroordeeld tot 720 dagen gevangenisstraf vanwege de import van cocaïne en amfetamine. Met ingang van februari 2014 mocht hij zijn straf in Nederland uitzitten.