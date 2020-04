Het verzetswerk van doktersvrouw Tal Gerritsma

In de serie De terugkeer van de Joodse kinderen ditmaal het verhaal van Tal Gerritsma. Joodse kinderen, die in de oorlog door studenten vanuit Amsterdam naar Fryslân gesmokkeld werden kwamen met de boot aan in Lemmer. Een illegaal netwerk van hulp aan onderduikers zorgde voor een veilig plekje in Friese pleeggezinnen. Tal Gerritsma en haar man, huisarts Hendrik Gerritsma, speelden daarbij een belangrijke rol.