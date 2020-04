Videodagboek: "We zitten voorlopig nog wel in deze realiteit, dus we moeten een weg vinden"

Vastgoedondernemer Jaap Hoekstra zit niet stil tijdens de coronacrisis. In zijn vorige vlog liet hij zien dat het er bijna niemand meer is in zijn bedrijvencentrum De Fabriek in Leeuwarden. Gewoonlijk worden daar bijvoorbeeld cursussen gegeven, is er fysiotherapie en maken mensen examens. Ondertussen komt het langzamerhand weer op gang. Ook is Hoekstra weer beginnen met de verbouwing van appartementen. Maar wel op afstand.