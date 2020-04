Alternatieve Koningsspelen in Huizum en Heerenveen: "Superleuk!"

In Huizum is de hele wijk uitgerukt om met elkaar spelletjes te doen. Op gepaste afstand, maar dus wel met elkaar. Het idee komt van een van de moeders in de wijk. "Ik heb gister een briefje door de bus gedaan aan iedereen", zegt Anna Frouk Hoogsteen, organisator van de Koningsspelen in Huizum. Niet alleen voor de kinderen, maar ook om voor wat reuring te zorgen.

Maar natuurlijk gaat het vooral om de kinderen. Het is wel wat anders dan op school, maar ze hebben de grootste lol. "Ik heb net gesjoeld en ik heb ook een heel leuk parcours gedaan. Nu ben ik cupcakes aan het bakken", zegt een van de kinderen. "Ik vind het superleuk!"