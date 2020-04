Gedetineerden sturen kaartjes naar politie en justitie

Nicolaï begrijpt dat er wat ironie zit in het feit dat ze ook kaarten sturen naar de politie en de ministers van Justitie. "Maar ze weten ook dat politie-agenten niet alleen boeven pakken, maar nu ook een belangrijke rol spelen bij het handhaven van de regels en het beschermen van anderen. Ze zijn de agenten ook dankbaar voor het goed functionerende systeem en vinden ook dat de maatregelen nodig en begrijpelijk zijn."

Tussen vier muren

Door het feit dat ze zelf ook in isolatie zitten - tussen de muren van de gevangenis - begrijpen ze heel goed hoe groot de impact is op de samenleving, zegt Nicolaï. "Ze kunnen zich goed verplaatsen in de situatie buiten. Dat vergroot de betrokkenheid."

Voor gedetineerden zelf is het ook een moeilijke tijd. Ze mogen geen bezoek meer ontvangen. Nicolaï: "Het bezoek is een van de belangrijkste momenten voor de mannen hierbinnen. Dat dat nu niet kan, doet echt iets met ze. We kunnen dat compenseren met Skype, maar dat is niet hetzelfde. Het doet echt iets met ze."