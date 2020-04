PODCAST: 'Rebûlje yn 'e Broeretsjerke'

Uitzending 13: Rebûlje yn 'e Broeretsjerke

De popgroep 'Reboelje' werkt mee aan een opera over Gysbert Japicx in de Broerekerk in Bolsward, maar er gaat van alles mis tijdens de repetities. Het is net alsof er een vloek op de voorstelling heerst. Al grappend zeggen de bandleden tegen elkaar dat de geesten in de oude kerk misschien niet willen dat er luide muziek wordt gemaakt...