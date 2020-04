Hinder voor verkeer op A7 tussen Zurich en Bolsward vanwege aanleg windpark

"Tussen Zurich en Bolsward gaan wij vanaf 22.00 uur vanavond de rijbanen aanpassen. Dan komt het verkeer in beide richtingen op één rijbaan terecht", zegt Shanti Faber, omgevingsmanager Zuiderzeewind. Daarnaast wordt de afrit naar Witmarsum en Makkum afgesloten.

Grootste windpark

Windpark Fryslân wordt wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater gebouwd wordt. Het park is groot genoeg om een half miljoen huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Het park moet in 2021 operationeel zijn.

Ondanks de coronacrisis ligt de aanleg van het windpark zelfs voor op schema. Alle productieprocessen, ook in het buitenland, draaien nog op volle toeren. "De bouw en levering van de grotere componenten liggen nog op schema", zegt Bart Ummels, Deputy Project Manager.

"Eind dit jaar zal het transformatorstation klaar moeten zijn. In september gaan we de funderingen leggen en in maart zouden dan de eerste windturbines erop kunnen", aldus Ummels.