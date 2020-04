Horeca-ondernemer Bosman: "Nederland zit in een coronakramp"

Geert Bosman is een grote speler in de Friese horeca. Hij is van het restaurant Hét Postkantoor, grandcafé en hotel 't Gerecht en initiatiefnemer van De Swetser-cafés. Maar ook bestuurslid van Toerisme Alliantie Friesland.

Hij zegt over de situatie: "Tachtig procent is niet realistisch, dit houdt geen mens bol. Banken zijn hier en daar coulant met het lenen van geld, maar soms ook niet en bedrijven durven niet altijd aan te kloppen. Met alle gevolgen van dien."

Het is niet altijd mogelijk om voldoende afstand te houden, geeft Bosman aan. "Dat verschilt erg per zaak. Soms is er een mogelijkheid om een terras uit te breiden. Maar voor de cafés en discotheken heb ik geen oplossing. Hotel en restaurant misschien wel. De ene zaak kan er meer uit halen dan de ander."

Versoepeling

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Bosman een groot voorstander is van een regionale versoepeling van de coronamaatregelen. "Wij hebben hier veel minder besmettingen. Ik hoop dat ze het noorden opengooien als testlocatie. Met de goede herstartprotocollen moet er hier ervaring worden opgedaan. Als het niet goed gaat, kan de kraan weer dicht. Ik zeg: los. Wel gefaseerd. Maar ga los. Want die besmetting is niet op het Friese platteland, waar mensen wandelen, fietsen, varen."

Coronakramp

De horecaman windt er geen doekjes om. "Heel Nederland zit in de coronakramp. Maar als je 50 procent vol kunt krijgen in een horecazaak door tafels weg te halen, dan scheelt dat ook al. Wij moeten ons wel houden aan de afstand, maar dan kun je weer draaien. En dat scheelt enorm."